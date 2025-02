Macelleria, gastronomia e pescheria più grandi: approvato l’ampliamento del Basko ad Albenga

Albenga. Il Basko di via Leonardo Da Vinci, in centro Albenga, ha intenzione di allargarsi. E lo farà grazie all’approvazione di una delibera di giunta che dà il via libera all’intervento di ampliamento.

Su progetto redatto dall’ingegner Tiziana Ottonello di Genova, sarà realizzata una nuova struttura per vendita macelleria, gastronomia e pescheria “al fine di attualizzare l’immobile e le sue dotazioni per renderlo commercialmente più prestazionale e funzionale, migliorando la fruibilità della superficie di vendita del piano terra ed incrementando l’area utilizzata come reti di vendita lungo il lato sud del fabbricato”.

