Liguria. Fase anticiclonica sul Mediterraneo occidentale in questi giorni, in attesa del netto cambiamento del tempo previsto a partire da venerdì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di tramontana localmente superiori ai 45 Km/h in mattinata sulle vallate esposte del Savonese Orientale e del Genovesato centro-occidentale.

» leggi tutto su www.ivg.it