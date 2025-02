Miro Luperi ancora chiuso, preoccupazione del Pd: “Quale futuro per la Cittadella dello Sport?”

“Sono passati cinque mesi dalla chiusura al pubblico dello stadio cittadino dedicato a Miro Luperi: si gioca a porte chiuse dalla prima giornata calcistica del mese di settembre. A intervenire era stato il Questore, per la mancanza dei necessari requisiti di sicurezza della tribuna coperta. La Fezzanese nel frattempo si è risolta a disputare le partite casalinghe del campionato di Serie D allo stadio “Buon Riposo” di Seravezza. Alla fine del 2024 l’Amministrazione annunciava la riapertura dell’impianto con una capienza ridotta di 200 spettatori”. Agli annunci non sono seguiti i fatti e il Partito Democratico commenta così in una nota, richiamando l’attenzione della giunta comunale: “Che cosa sta succedendo al Miro Luperi? Perché la riapertura annunciata, pure con una riduzione della capienza prevista, non si è tradotta in realtà? La situazione si trascina da cinque mesi e non si intravedono soluzioni concrete, una stagione risulta già compromessa e non si capisce come potranno essere svolte le manifestazioni che tradizionalmente occupano il calendario sportivo primaverile ed estivo. Non ricordiamo un periodo così lungo di inattività del principale impianto calcistico cittadino. E nemmeno un così lungo silenzio dell’amministrazione comunale, che conferma l’abitudine di annunciare piuttosto che di realizzare. Altro che governo del fare e grandi opere. Sulle infrastrutture – conclude il Pd – anche quelle sportive, prevalgono i ritardi, i misteri e i disservizi. Eppure lo sport è cultura e socialità, un presidio a vantaggio di giovani e famiglie”.

