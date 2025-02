Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano si uniscono nel segno della condivisione di una passione profonda che unisce centinaia e centinaia di cuori anche nel Ponente Savonese: quella per il Genoa.

La passione per “gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare”, che quel mare che è forza, orgoglio e risorsa di un comprensorio dove la magia del Guasto d’amore per il Grifone vive al tramonto nella “Riviera delle Palme”.

