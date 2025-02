Nautica, le novità del nuovo regolamento. Il convegno di approfondimento organizzato da Cna

In seguito all’entrata in vigore del D.M. del 17 settembre 2024, n.133 e la conseguente introduzione di modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, CNA La Spezia ha organizzato un convegno volto ad approfondire le novità introdotte.

Il convegno “Nautica da diporto: nuove regole e prospettive” si terrà sabato 8 febbraio alle ore 10 nella Sala Marmori della Camera di Commercio della Spezia. Dopo i saluti istituzionali del Presidente Cna La Spezia Davide Mazzola, del segretario CCIAA Riviere di Liguria Marco Casarino, del delegato dalla Capitaneria di Porto La Speziai C.F.(CP) Giulio Colotto e degli altri referenti istituzionali presenti, verrà dato spazio a una fotografia dell’attuale sistema svolta dalla Presidente onoraria di Cna La Spezia Federica Maggiani.

Si entrerà nel merito dalle novità introdotte dal nuovo regolamento con il Contrammiraglio CP (aus) Dottor Aniello Raiola che illustrerà l’evoluzione normativa della nautica da diporto. Partendo dalla descrizione e dall’analisi delle principali innovazioni introdotte in materia, si soffermerà in particolare sulle novità normative del Sistema telematico della nautica da diporto, nonché sulla recente riforma del Regolamento di attuazione del Codice della Nautica e sull’uso commerciale delle unità da diporto. L’avvocato Antonio Bufalari, esperto in diritto marittimo e nautica da diporto, svolgerà un aggiornamento sugli aspetti normativi: sicurezza, concessioni e canoni. Dopo un confronto con le imprese, Alessandro Battaglia, responsabile Nazionale CNA Nautica, delineerà le conclusioni della giornata di approfondimento. Coordinerà il tavolo dei relatori la responsabile di Cna Nautica La Spezia Francesca Moriconi.