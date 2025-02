Nido velutina giace al Montagna, i volontari si preparano alla prossima stagione: “Insetti pericolosi, regine vanno fermate”

Nidi spenti dall’intervento umano o per la fine del loro ciclo vitale, vuoti che campeggiano sulle cime degli alberi. Sfere, ovali, di grandi dimensioni che hanno ospitato migliaia di esemplari. Così si presentano in questa fredda stagione i nidi di vespa velutina che da tempo ormai hanno colonizzato buona parte della provincia. Se in passato la maggior parte delle segnalazioni arrivavano dalle vallate ora anche il centro cittadino. Città della Spezia ne aveva parlato qui, stilando assieme al gruppo di volontari un bilancio sulla presenza del pericoloso insetto sia per le api, vittime predilette della vespa asiatica, che per l’uomo perché può provocare shock anafilattico. Vespa velutina e provincia è il gruppo social che si occupa di raccogliere le segnalazioni. Recentemente, anche al campo sportivo Montagna, è stata notata una grande palla sulla cima di un albero. Si tratta di un nido di velutina sul quale i volontari sono già intervenuti e quindi non rappresenta più un rischio.

Già da tempo però i volontari chiedono un aiuto alle istituzioni rendendosi anche disponibili alla distribuzione di kit gratuiti per contrastarne la presenza, con un sostegno necessario. Perché un’azione globale e di semplice applicazione potrebbe aiutare ad affrontare il problema non più relegato in alcune porzioni di territorio ma che si estende ben oltre La Spezia.

