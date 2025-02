Nuova sala giochi in via Soliman a Sestri Ponente, il Siap scrive alla questura: “Servono criteri più rigidi prima di concedere nuove licenze”

Genova. Il Siap – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, con una comunicazione ufficiale indirizzata al questore di Genova, chiede che prima di autorizzare nuove aperture di questo tipo si tenga conto, oltre ai requisiti tecnici previsti dalla normativa, delle reali condizioni del territorio.

Roberto Traverso segretario generale provinciale Siap Genova e componente della segreteria nazionale dice: “Le sale giochi e scommesse non sono semplici attività commerciali, ma possono diventare punti di attrazione per fenomeni di illegalità come spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, riciclaggio di denaro e mercato nero degli affitti. Tutti elementi che, se non adeguatamente controllati, contribuiscono a compromettere la sicurezza e la qualità della vita nei quartieri più fragili. Un esempio evidente è la situazione di Sestri Ponente, dove risulta in corso di valutazione una richiesta di concessione per una nuova sala giochi in via Soliman. Quest’area è già caratterizzata da forti criticità ambientali e sociali, acuite dalla presenza massiccia delle maestranze della Fincantieri, senza che vi sia stata una preventiva valutazione dell’impatto sulla vivibilità del quartiere”.

» leggi tutto su www.genova24.it