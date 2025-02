Parcheggi di Palvotrisia ancora chiusi, opposizione chiede chiarimenti sulla riapertura

I consiglieri di opposizione Favini, Micocci, Ambrosini e Tonelli, hanno presentato un’interrogazione alla sindaca riguardo la chiusura del parcheggio con pannelli fotovoltaici della scuola “M. Giacomelli” di Palvotrisia a Castelnuovo Magra. La misura è stata adottata dopo il distaccamento di materiale nell’impianto di Via Canale nel luglio 2024 e – come sottolineano – ha creato disagi a studenti e genitori. “Inoltre – aggiungono – la chiusura ha reso inutilizzabile una stazione di ricarica per auto elettriche, con possibili ripercussioni economiche per la società che la gestisce ma anche per il Comune”. I consiglieri chiedono dunque chiarimenti sui rapporti economici con la ditta responsabile e sulle tempistiche per la riapertura, ritenuta essenziale per il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

L’articolo Tutto pronto per l’esordio del duo Pio-Lapadula: con il Palermo la prima del nuovo attacco proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com