Piazzale Monte Grappa, la magia di Photoshop per il Comune della Spezia: quando la realtà è un optional

In un mondo sempre più complicato, dove la realtà spesso ci delude e la verità può risultare scomoda, c’è chi ha trovato la soluzione perfetta: Photoshop! Eh già, perché se un problema si può eliminare con un click, allora che problema è davvero?

L’ultima trovata dell’amministrazione comunale spezzina è stata quella di distribuire ai giornali una fotografia, a corredo di un comunicato stampa, con un piccolo dettaglio “ritoccato”: alcune scritte murali che ardivano a muovere una velata critica all’operato di Comune e Arte. L’episodio risale a ieri, martedì 4 gennaio, quando, nel comunicare di aver concluso i lavori di riqualificazione della pavimentazione di Piazzale Monte Grappa, alle redazioni è stata inviata una fotografia che, sulle prime, sembrava del tutto normale: mattoncini nuovi, belli precisi, sabbia e strisce bianche appena tracciate. Il problema, come ci siamo accorti solo questa mattina, è in secondo piano: la facciata del palazzo che si trova alle spalle delle auto parcheggiate era stata ripulita con un programma di grafica, rea del fatto di essere coperta di scritte, alcune delle quali facevano riferimento (in maniera nemmeno del tutto evidente) alla necessità di mettere mano alla facciata dell’edificio a carico di Comune e Arte, visto che si tratta di uno stabile che accoglie alloggi di edilizia residenziale pubblica.

