Porto Venere, l’opposizione chiede le dimissioni immediate e irrevocabili del sindaco Sturlese e del vicesindaco Dipelino

I consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere, Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Jacopo Conti e Paolo Negro, chiedono le immediate e irrevocabili dimissioni della sindaca Francesca Sturlese e del vicesindaco Emilio Dipelino, ritenendo che la loro permanenza nelle rispettive cariche sia incompatibile con la necessità di garantire un’amministrazione trasparente, responsabile e rispettosa delle norme.

La richiesta è stata avanzata con una mozione in seguito alla pubblicazione delle notizie relative all’avviso di chiusura delle indagini preliminari indirizzato all’ex sindaco Matteo Cozzani e ad altre nove persone, compresi gli imprenditori Raffaele e Mirko Paletti, che secondo i pm avrebbero ottenuto agevolazioni amministrative in cambio di favori.

Per i consiglieri comunali di minoranza la “mancata opposizione” di Sturlese e Dipelino “ai palesi intenti corruttivi del loro leader Cozzani ed il diretto coinvolgimento in scelte amministrative irregolari dimostrano l’incapacità gestionale che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali e compromette il buon governo del territorio. Inoltre – proseguono Sacconi, Farnocchia, Conti e Negro – la loro condotta denota una grave negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni, rendendo indispensabile un passo indietro per il bene della comunità”.

