Rapallo: cinque moto e motorini a fuoco in via della Pineta; indagini in corso

Poco dopo le 23 in via della Pineta, zona di Santa Maria del Campo a Rapallo, sono andati a fuoco cinque moto e motorini. L’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, avvertiti da un cittadino, ha limitato i danni poiché il fuoco già aveva danneggiato la ringhiera di un condominio, invaso un prato e strinato un albero che potrebbe morire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti del commissariato e la polizia scientifica. Indagini sono in corso per appurare se l’incendio è doloso ed eventualmente l’autore del gesto.

» leggi tutto su www.levantenews.it