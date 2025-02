Rapallo: il Comune noleggia un’auto per quattro anni

L’amministrazione comunale di Rapallo ha aderito ad un accordo stipulato da Consip con la ditta “Leasys Italia Spa” con sede legale in Torino, per il noleggio di una Peugeot – nuovo 3008 1.2 Hybrid 136

CV e-DCS6 Allure per 100.000 chilometri e durata 60 mesi, per un importo complessivo, compreso di opzione

“Rca senza franchigia” e costo tasse automobilistiche anni 2027/2028, di 37.489 euro.

In precedenza l’auto era era stata data in comodato d’uso gratuito per dieci anni dalla Kia. Sull’albo pretorio la delibera integrale che illustra anche i motivi della scelta.

