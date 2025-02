Regione Liguria e Asl2, la Corte dei Conti le bacchetta su: perdite d’esercizio, liste d’attesa e fughe dei pazienti

Provincia Savona. Ritardi significativi nell’approvazione dei bilanci; chiusura in perdita del bilancio 2023; aumento del ricorso al personale flessibile; utilizzo di medici “gettonisti” e di cooperative; ricorso frequente a procedure autonome per beni e servizi di basso valore; pagamenti effettuati oltre i termini previsti e criticità nella gestione di cassa; saldo negativo di mobilità extraregionale di 32,415 milioni di euro nel 2023, in peggioramento rispetto al 2022; crescita costante dei costi per risarcimenti e spese legali dal 2014 al 2023 per la gestione diretta del rischio; incremento dei costi per la riqualificazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, stimati in 250 milioni di euro, in aumento rispetto ai 145 milioni iniziali; mancanze nella pubblicazione di alcuni documenti obbligatori come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; incremento delle prestazioni con indice di performance rosso; ritardi nell’erogazione delle prestazioni diagnostiche, classi prioritarie (B, D); tempi di attesa elevati in neuropsichiatria tra la prima visita e la presa in carico; persistenza di problematiche tecniche e burocratiche che potrebbero ritardare i progetti.

Sono questi gli indicatori sui quali la Corte dei Conti sgrida l’Asl2 savonese e, di conseguenza, la Regione. Passato in rassegna il bilancio di esercizio del 2022 sono molti punti su cui la Corte chiede di intervenire sia al territorio che alla Regione. La delibera, depositata a fine gennaio, è della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti (magistrato istruttore Alessandro Visconti, Presidente Maria Teresa Polverino).

