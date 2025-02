Rete Cowo® a Milano: spazi di lavoro condivisi dinamici e innovativi

Milano, metropoli dinamica e innovativa, costituisce un vero e proprio centro nevralgico per le attività imprenditoriali italiane. Proprio in questo contesto, Cowo®, la Rete dei Coworking indipendenti, si distingue come un prestigioso punto di riferimento per professionisti e aziende alla ricerca di spazi di lavoro condivisi dove produttività, innovazione e connessione trovano la loro massima espressione.

Fondato nel 2008 da Massimo Carraro, imprenditore, divulgatore, copywriter e autore del libro, fra gli altri, “Ho fatto un Coworking, anzi 100: Se la relazione viene prima del business: storia di Cowo®”, il Network conta oggi oltre 80 spazi attivi tra Italia e Canton Ticino.

