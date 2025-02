Rette malati di Alzheimer in Rsa, dopo la sentenza della Cassazione Confcommercio Salute chiede un confronto urgente con il governo

Liguria. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 525/2024, che ha accolto il ricorso di un cittadino milanese annullando l’obbligo di compartecipazione economica alle spese di ricovero in una Rsa per una persona non autosufficiente, apre scenari di grande incertezza per il settore socio-sanitario. Non si tratta solo di un tema giuridico ma di un equilibrio complesso tra famiglie, strutture e istituzioni, che rischia ora di essere compromesso.

“Siamo consapevoli che tale sentenza possa generare ulteriore apprensione tra famiglie e lavoratori del settore − dichiara Luca Pallavicini, presidente di Confcommercio Salute − la complessità della situazione è aggravata dalla necessità di armonizzare le nuove indicazioni con le normative regionali vigenti, da cui dipendono liste d’attesa e impegni economici. Occorre un intervento immediato per scongiurare il collasso del sistema assistenziale”.

» leggi tutto su www.genova24.it