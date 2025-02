Scuola Aikido protagonista di uno stage col presidente dell’Aikikai d’Italia, in onore dei 40 anni del Maestro Simone Braini

Proseguono gli appuntamenti importanti per la scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda, Sezione della Polisportiva del Finale. Dopo i festeggiamenti per i 40 anni di pratica del M° Cenisio dello scorso weekend, sabato 1 e domenica 2 febbraio è stata la volta di festeggiare quelli del Maestro Simone Braini, 6° Dan, ex consigliere dell’Aikikai d’Italia e responsabile del Dojo Aikikai Ventimiglia.

E non lo ha fatto in toni sommessi il Maestro Braini, che per l’occasione ha invitato a tenere un raduno nel suo Dojo, il Maestro Alberto Conventi 6° Dan responsabile del dojo veneziano Aikikai Mestre e da alcuni anni presidente dell’associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’Italia.

