Sp 42 San Giuseppe-Cengio: senso unico alternato in località Ponteprino fino ad agosto

Cosseria. Strada provinciale 42 San Giuseppe – Cengio: si allungano i tempi per la riapertura della carreggiata in località Ponteprino, nel Comune di Cosseria, dove dallo scorso novembre la viabilità è a senso unico alternato regolato da un semaforo per la messa in sicurezza del ponte.

Il cantiere si sarebbe dovuto chiudere a metà febbraio ma a causa della modifica progettuale che non consente di effettuare le lavorazioni di demolizione e posa del nuovo impalcato in una sola fase, le complicazioni sopraggiunte per il by pass dei sottoservizi e le condizioni meteo avverse è stata concessa dalla Provincia di Savona una proroga fino al 6 agosto.

