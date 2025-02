Stop spreco di cibo, Cia Agricoltori: doggy bag in agriturismo e vendita diretta

Liguria. Doggy bag e contenitori negli agriturismi per promuovere tra gli ospiti l’opportunità di portare a casa cibo e vino rimasti in tavola, ma anche una campagna di sensibilizzazione per diffondere una nuova cultura anti spreco dal campo alla tavola nella vendita diretta.

Sono le iniziative di punta per il 2025 presentate oggi da Turismo Verde-Cia e Spesa in Campagna-Cia, nell’assemblea delle due associazioni promosse dalla Confederazione, per fare squadra contro lo spreco alimentare globale. Basti pensare che ogni anno nel mondo vengono sprecate quasi 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, il 33% della produzione alimentare globale. Le famiglie italiane ne gettano via circa 5 milioni, per lo più frutta, verdura, pane e latticini, senza contare che nel 2050 la popolazione mondiale raggiungerà quota 9,7 miliardi di persone, con una richiesta del 60% in più di cibo.

