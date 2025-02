Tpl Linea presenta ai sindacati il nuovo piano industriale, Cgil e Cisl: “Non devono peggiorare le condizioni dei lavoratori”

Savona. Straordinario recuperato come riposo (e non più pagato), modifica dell’orario del turno per gli autisti (le 6 ore e mezza di turno verrebbero distruibuite su più ore rispetto alle 7,5 attuali), meno personale in officina (passerebbero dai 37 di oggi a 23) e stop ai bus a Savona dopo le 21 (solo a chiamata e servizio subappaltato).

Sono queste le principali novità – che preoccupano i sindacati – introdotte dal nuovo piano industriale presentato ieri da Tpl Linea alle organizzazioni sindacali.

