Tracce per itinerari alternativi

“L’anima è originariamente una tabula rasa nel senso più assoluto, senza alcuna traccia di vita o di rappresentazione: di conseguenza, non vi sono in essa né idee primitive, né predisposizioni a formarle. Tutte le idee, senza eccezione, sono prodotto del tempo e dell’esperienza” è quanto afferma Johann Friedrich Herbart (1776-1841), pensatore che si pone in dinamico confronto sia con la filosofia sia di Fichte, che di Hegel che del suo maestro e, in qualche misura, antagonista, Immanuel Kant. La sua riflessione parte dalla centralità dell’esperienza, lo si comprende dalla prospettiva in cui si pone e dalla quale è conseguente sostenere che “le contraddizioni non possono essere nelle cose, ma soltanto nella nostra insufficiente comprensione di queste”. Gli addetti ai lavori e i filosofi “laureati”, per dirla con Montale, avranno colto la polemica intorno alle categorie kantiane e la vicinanza all’approccio aristotelico, a noi, sostenitori di “un pensiero altro”, interessa argomentare intorno a una questione che riguarda tutti: la nostra comparsa nel mondo ci vede come una tabula rasa o siamo qualcosa di preesistente? Abbiamo possibilità di scegliere o siamo “gettati” come cosa in un mondo di cose? Le esperienze, in quanto “dati di fatto” sono oggettive o diventano qualcosa “di fatto” solo nel momento in cui il soggetto le rende tali con la sua stessa esistenza? A tal proposito mi piace riportare una citazione da Tiziano Terzani: “Ognuno deve cercare a modo suo, ognuno deve fare il proprio cammino, perché uno stesso posto può significare cose diverse a seconda di chi lo visita.” Il pensiero di Terzani illumina un aspetto fondamentale dell’assioma herbartiano: se il medesimo luogo diviene due realtà diverse in seguito all’esperienza che vive il soggetto che lo attraversa, l’esperienza stessa non può essere il mezzo grazie al quale si conosce il fenomeno ma solo lo strumento per determinare l’idea individuale relativa allo stesso. Per dirla in un linguaggio più specialistico, le “condizioni di possibilità dell’esperienza”, che in Kant sono universali ma divengono strumenti soggettivi, dovrebbero assurgere a verità assolute in quanto espressioni intrinseche al dato esperito.

Ma lasciamo a margine la sofisticata polemica del filosofo tedesco e torniamo a noi comuni mortali ma capaci di una riflessione originale: ammettiamo di essere una tabula rasa alla nascita, come sostiene Herbart, al momento di quel nostro “venire al mondo” che pian piano diviene un “venire a se stessi” poiché il mondo richiede che ognuno si confronti con lui, ne faccia esperienza, impari a viverlo e in tal modo si determini e si conosca; bene, intanto non abbiamo scelto di essere una tavoletta di cera, lo stesso varrebbe se fossimo una pagina intonsa o una lavagna immacolata, in ogni caso l’incontro con il mondo sarebbe diverso se il tratto impresso su di noi, cera, carta o lavagna, sia effettuato da un oggetto appuntito, una matita colorata o un gessetto, per esplicitare la metafora e aprire a una riflessione senza la presunzione, comune a troppi “intellettuali”, di essere i depositari di una qualche verità, sarà bene ricordare che l’oggetto appuntito lascerà ben diverse impronte sulle differenti superfici e lo stesso varrebbe per la matita o il gesso. Questo a indicare che la natura originaria di cui siamo costituiti, proprio quella che non possiamo scegliere, risulterà essere determinante per dare vita al testo che va scrivendosi sulla nostra superficie. Torniamo alla metafora di apertura e accettiamo l’idea di tabula rasa, già tanto cara anche a Locke, lasciando in sospeso le altre variabili accennate, che pure mi appaiono come discriminanti possibili e gravide, ebbene, anche in questo caso credo sia interessante sottolineare che colore e consistenza della cera, dimensione e spessore dello strato della stessa, temperatura e umidità “esistenziale” di ogni soggetto risulteranno determinanti per i caratteri di profondità del segno, leggibilità e persistenza dello stesso, insomma, la tabula rasa non può essere intesa come supporto omogeneo e universale sul quale si inscrivono le esperienze così da renderle identiche e necessarie.

