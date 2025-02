Tursi: Gandolfo e Cavalleri passano a Fdi, Pellerano cambia nome alla “lista Toti”

Genova. Ancora movimenti, ma questa volta tutti interni alla maggioranza a palazzo Tursi, in consiglio comunale, quando mancano ormai 90 giorni alle prossime elezioni. Nelle stesse ore in cui da Roma arriva il via libera dei partiti nazionali alla candidatura di Pietro Piciocchi, un altro annuncio certifica una situazione che era già nell’aria.

I consiglieri comunali Nicholas Gandolfo e Federica Cavalleri lasciano la lista “Liguria al centro – Toti per Bucci” e da oggi entrano a far parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Che cresce da quattro a sei consiglieri, mantenendo come capogruppo Franco De Benedictis. Anche a Tursi, come già in consiglio regionale, Fdi diventa il partito di maggioranza con il maggior numero di consiglieri.

