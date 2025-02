Tutto pronto per l’esordio del duo Pio-Lapadula: con il Palermo la prima del nuovo attacco

Dopo la mezz’oretta scarsa del Tombolato, Gianluca Lapadula freme per la prima al Picco. L’attaccante spezzino, arrivato poco meno di una settimana fa dal Cagliari, è pronto all’esordio davanti al suo nuovo pubblico, in una partita delicata contro un Palermo reduce da due sconfitte in fila. Il nuovo numero 10 dello Spezia si prepara alla prima con un nuovo partner, il giovane Pio Esposito, capocannoniere della squadra e vice bomber della Serie B. “La determinazione gliela si legge negli occhi”, aveva detto l’italo-peruviano nel giorno della sua presentazione parlando del nuovo compagno di squadra, partner di una coppia che già fa sognare i tifosi dello Spezia.

Ma la duttilità di Lapadula gli permette di giocare senza grossi problemi con tutti gli attaccanti in rosa, come ha spiegato qualche giorno fa. Già in campo con Falcinelli nel finale della partita contro il Cittadella, Lapadula ha già giocato in passato con Di Serio e si sposa al meglio anche con Soleri (che ne avrà per un mesetto, ndr) e con Antonio Colak, con cui si è dato la staffetta proprio al Tombolato. Tante frecce nella faretra di D’Angelo, che da qui in avanti potrà contare su un bomber straordinario in più come Lapadula, che ha tanta voglia di segnare e far esplodere il Picco.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com