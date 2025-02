Addio a Monica Arnaldo, il papà Piero: “Grazie a tutti mi avete scaldato il cuore. Mia figlia vive in ognuno voi”

Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni difficili hanno condiviso con me il dolore della perdita di mia figlia Monica. Chi è passato in ospedale, chi all’istituto Rossello e chi ha partecipato al funerale in Duomo di martedì. Ma anche chi ha mandato un mazzo di fiori, un messaggio a me o alla mia famiglia e chi ha fatto una donazione alla Lilt di Savona in memoria di mia figlia. Ringrazio anche chi ha avuto semplicemente un pensiero per Monica.

Monica era speciale e resterà con noi per sempre. Aver visto una chiesa così piena ci ha fatto sentire meno soli in questo momento triste. Voglio ringraziare l’amministrazione di Bergeggi, quella di Savona con gli assessori e il sindaco Russo. Don Piero Giacosa che ha presieduto la celebrazione funebre. Tutti i miei amici, gli amici di mia figlia, di Sergio e dei miei nipoti. Voglio ringraziare la mia famiglia allargata. Dico grazie a tutti i savonesi.

