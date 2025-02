Avegno: “Refezione e servizio trasporto, tariffe troppo care”

Da Margherita Ceravolo, Paolo Pinna, Alessandro Croce, Gruppo consigliare Per Avegno le persone contano

La ristrutturazione della scuola di Avegno, intitolata a Fabrizio De André, data circa 10 anni; è tra le più recenti in termini di ristrutturazione, disposizione degli spazi e arredi. Ha una piccola palestra, un piccolo spazio esterno, è vicino alla biblioteca comunale e fondamentale ha un buon corpo docenti. Che peccato! però che l’Amministrazione Comunale presta poca attenzione alle tariffe che le famiglie devono pagare per accedere ai servizi di refezione e trasporto scolastico. Certamente i costi delle ditte sono alte, quello che versano le famiglie non è l’intero costo dell’appalto ma solo una percentuale, il resto è a carico del Comune (così per tutti i comuni). Per i comuni piccoli e non solo, è un grande sforzo mantenere le tariffe accessibili alle famiglie, ma occorre fare una politica diversa e non di continuo aumento delle tariffe. Intanto l’Amministrazione Canevello, in carica al terzo mandato, poteva risparmiare sulle utenze della scuola attivando l’impianto fotovoltaico di cui è dotata la scuola: da anni noi ne abbiamo chiesto la piena attivazione ma solo recentemente è stato messo in uso (e dopo nostra interrogazione). Potrebbe attraverso gli accertamenti combattere l’evasione fiscale e far pagare chi non paga (e non sono pochi). Poi visto che negli ultimi consigli comunali il Sindaco Canevello, ed il suo vice hanno dichiarato che la situazione economica finanziaria del Comune di Avegno è in miglioramento, perchè continuare ad aumentare? A dicembre u.s. la Giunta Comunale ha già deliberato gli ennesimi aumenti per il prossimo anno scolastico 2025/26.

