Calcio/ Sampdoria, ultime prove in vista del Modena: Akinsanmiro con il gruppo

Ultimi ritocchi per la Sampdoria prima del match casalingo contro il Modena, in programma sabato alle 17.15 allo stadio “Ferraris”. La squadra ha proseguito la preparazione con una seduta articolata tra attivazione atletica, situazioni di gioco su palla inattiva ed esercitazioni tattiche, concluse con partitelle a tema sui campi del “Mugnaini” di Bogliasco. Presente in gruppo anche Ebenezer Akinsanmiro, mentre alcuni elementi della rosa hanno seguito un programma personalizzato.

Lavoro differenziato per Leonardo Benedetti, Bartosz Bereszynski e Simone Ghidotti, tutti impegnati in percorsi di recupero mirati. Continua il programma riabilitativo per Simone Romagnoli, mentre Samuele Perisan e Gennaro Tutino si sono sottoposti a terapie specifiche.

