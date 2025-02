Calcio/ Torino-Genoa, è sfida tra i portieri

Il confronto tra Torino e Genoa si accende anche tra i pali. Vanja Milinkovic-Savic e Nicola Leali guidano la classifica delle parate nella Serie A Enilive, con percentuali di interventi rispettivamente del 78% e del 75%. Sabato, nella sfida tra granata e rossoblù, saranno protagonisti di un duello che potrebbe risultare decisivo per il risultato finale.

Percentuali di parate – Il rendimento dei due estremi difensori non passa inosservato. Milinkovic-Savic si conferma una garanzia tra i pali del Torino, mentre Leali, da quando ha preso il posto da titolare, ha fornito un contributo fondamentale alla stabilità difensiva del Genoa. Entrambi si distinguono per riflessi e posizionamento, con numeri che li pongono al vertice della Serie A in termini di efficacia tra i pali.

