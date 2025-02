Camogli: al via la riqualificazione dell’Hotel Cenobio dei Dogi

Un atto atteso da anni che potrà rilanciare, al pari di alcune strutture del Tigullio occidentale, uno degli alberghi più prestigiosi della Riviera, il Cenobio dei Dogi. Il progetto è stato affidato allo Studio Gherardi Architettura di Verona. Già esisteva un progetto, poi arenatosi. Con deliberazione di giunta il sindaco Giovanni Anelli ha sbloccato l’iter. Ciò avrà due effetti: ampliare l’albergo con camere adeguate e nuovi servizi comuni, in modo da tenere dietro alle richieste del mercato. Seconda conseguenza potrà ottenere un centinaio di posteggi nella parte della collina del Castellaro attigua all’hotel.

Il fatto di trovarsi in area Parco di Portofino non porrà ostacoli alla ristrutturazione come già avvenuto per altre strutture a Portofino e Santa Margherita. Si è all’inizio dell’iter, i lavori imporranno probabilmente la prolungata chiusura dell’hotel, ma la riqualificazione è ormai improrogabile.

» leggi tutto su www.levantenews.it