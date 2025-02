Camogli: Concerto Aperitivo dedicato a “Puccini & Friends”

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale di Camogli

Il Concerto Aperitivo di domenica prossima, 9 febbraio alle ore 12.00 nel Ridotto del Teatro Sociale di Camogli, si inserisce nel solco delle tante iniziative che, l’anno scorso, hanno celebrato il centenario della morte di Giacomo Puccini. La violinista Francesca Giordanino e il violoncellista Marco De Masi, ovvero il Duo Max Planck, in residence al Teatro Sociale, ha infatti messo a punto un programma incentrato su alcune celebri arie pucciniane (il “Valzer di Musetta”, “O mio babbino caro”, “Nessun dorma”) trascritte per violino e violoncello. Due strumenti melodici, che possono perciò restituire a pieno la liricità tipica di Puccini, conferendole al tempo stesso una veste timbrica inedita: l’opera, insomma, trasformata in raffinata musica da camera.

