Candia e Casella (AVS): “Ferrovie in tilt, giunta Bucci inadeguata a risolvere il problema”

Liguria. “Per i liguri, spostarsi in treno è diventato impossibile. Oggi è stato un altro giorno drammatico per i pendolari, con treni soppressi e ritardi superiori a un’ora. L’assessore ai trasporti ha promesso una task force per affrontare l’emergenza, ma questa mattina ci è voluta un’ora e mezza per rimuovere un treno merci fermo per un guasto tra Voltri e Cogoleto”. Selena Candia e Jan Casella, consiglieri regionali di AVS, denunciano l’inefficacia delle scelte amministrative della giunta Bucci in materia di trasporto pubblico.

“Forse la giunta regionale non ha compreso la gravità della situazione. Ogni volta c’è un problema diverso, ma per i viaggiatori il risultato non cambia, perché di fatto è impossibile raggiungere il posto di lavoro o di studio”, attaccano la capogruppo Selena Candia e il consigliere Jan Casella.

