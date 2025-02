Chiavari: conferenza di Antonetta De Robertis su “Uno sfondo rilevatore”

Da Francesca Marzino Presidente associazione Culturale Agave

L’Agave, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari, organizza un incontro per sabato 8 febbraio alle ore 16:30 nella Sala Livellara di Via Delpino 2 con Antonetta De Robertis dal titolo “Lo sfondo rivelatore – Narrazione, allegoria, interpretazione attraverso le figure di contorno”.

Laureata in Lettere con tesi in Storia dell’Arte Medievale e Laurea Magistrale in Storia dell’Arte, ha conseguito anche un diploma di perfezionamento in Archeologia e Storia dell’Arte Antica. Ha al suo attivo conferenze e pubblicazioni di Storia dell’Arte su luoghi del Genovesato e della Liguria di Ponente (libri e articoli su prestigiose pubblicazioni del settore). E’ insegnante di Italiano e Storia presso il Liceo Artistico Klee Barabino di Genova.

