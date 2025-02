Comunali Genova, centrosinistra ancora senza candidato. Terrile si sfila: “Serve generosità”

Genova. “Lo spirito di servizio mi spinge oggi a ritirare la disponibilità, nell’auspicio che un superamento dei nomi in campo sia utile a definire in tempi brevi una coalizione larga e unita, e una proposta chiara e convincente di governo della città”. Alessandro Terrile, ex segretario del Pd genovese ed esponente della maggioranza dem, si ritira ufficialmente dalla partita sulla candidatura a sindaco per le prossime comunali a Genova. La sua decisione arriva alla fine di una giornata di lavoro in silenzio per il Partito Democratico, impegnato a verificare con gli alleati la possibilità di convergenza su un nome.

Alessandro Terrile è uno dei tre dem (insieme a Federico Romeo e Armando Sanna) sui quali si è creato, nelle ultime settimane, uno stallo non superabile a causa di veti incrociati interni alla coalizione e allo stesso Partito Democratico.

