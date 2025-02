Dalla mappatura delle telecamere ai patti con cittadini e associazioni, novità in vista a Santo Stefano sul fronte sicurezza urbana

Dotarsi di uno sportello unico di sicurezza urbana, che curerà e coordinerà gli interventi necessari, e di un piano e di un regolamento per la sicurezza urbana comunale; avviare un’attività di ascolto con associazioni di categoria e cittadini per la redazione di ‘Patti di sicurezza’ con gli eventuali interessati; attivare una mappatura aggiornata dei dispositivi di videosorveglianza in essere (oltre quaranta), con un programma di implementazioni e di inserimento degli impianti privati di videosorveglianza aderenti ai ‘Patti di sicurezza’; avviare una campagna di sensibilizzazione e di divulgazione inerente la cultura della legalità e di sicurezza urbana. Questo il programma messo nero su bianco in una delibera approvata in questi giorni dall’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra; un’agenda, delineata in attuazione della cosiddetta Legge Minniti, che sarà attuata con la collaborazione di Leganet e il supporto di Raffaele Clemente, già questore di Pesaro e dirigente superiore della Polizia di Stato. “Il nostro rappresenta oggi un comune sicuro e non ci troviamo a dover fronteggiare emergenze particolari – dichiara in una nota Jacopo Alberghi, vice sindaco e assessore comunale alla Sicurezza -. Abbiamo dati al di sotto della media provinciale in termini di illeciti per abitante, dato di cui siamo molto soddisfatti ma che non ci ha mai fatto abbassare la guardia. La sicurezza urbana resta per la nostra amministrazione un tema importante, strettamente correlato alla qualità di vita dei nostri concittadini, che vogliamo preservare. In ragione di ciò, con delibera di giunta n. 24/2025, abbiamo disposto un ulteriore investimento nel settore della sicurezza”.

“È importante ricordare che per sicurezza urbana – prosegue Alberghi – si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, con eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale. Concetto dunque autonomo e ben distinto da quello afferente al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, di esclusiva competenza delle nostre forze dell’ordine. Sul punto, per la nostra amministrazione è fondamentale, oltre che motivo di orgoglio, poter contare sulla stretta e costante collaborazione con le forze dell’ordine presenti sul nostro territorio, Carabinieri in primis, sempre presenti. Con l’occasione ci teniamo a rassicurare la cittadinanza circa il fatto che i nostri Carabinieri hanno disposto ulteriori e specifici controlli notturni, come già fatto e concertato anche durante il periodo natalizio, in modo da prevenire e disincentivare eventuali tentativi di furto che fisiologicamente possono verificarsi. Attività che verrà svolta coinvolgendo anche la nostra Polizia municipale. Ci teniamo quindi a ringraziare tutti gli agenti e i militari quotidianamente impegnati sul nostro territorio i quali, spesso in condizioni difficili, svolgono una funzione fondamentale”.

Conclude l’assessore: “Un ultimo passaggio mi fa piacere riservarlo alla collaborazione più importante, quella con i nostri concittadini. È fondamentale infatti che chiunque abbia notizie utili circa un fatto reato lo denunci o lo segnali presso le competenti autorità; i social possono essere uno strumento utile ma resta indispensabile e prioritario, anche per la procedibilità del reato, il contatto diretto con le forze dell’ordine, sempre disponibili verso i cittadini”.

