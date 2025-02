Ci sarà anche Umberto Smaila lunedì 10 febbraio al consiglio comunale straordinario (ore 10 in Sala Dante) dedicato al Giorno del ricordo, ricorrenza istituita per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Il noto showman veronese porterà in Sala Dante la sua testimonianza di figlio di esuli fiumani.

L’articolo Giorno del ricordo, Umberto Smaila parteciperà al consiglio comunale straordinario proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com