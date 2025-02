Gira per il quartiere con una roncola: fermato dai Carabinieri

Momenti di apprensione verso l’ora di pranzo in città, all’incrocio tra Via Torino e Via Fiume, dove un uomo è stato avvistato girare con un arnese agricolo, in un primo momento descritto da alcuni come una scure. La scena è stato notata da automobilisti e passanti che hanno subito avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile che hanno fermato e identificato l’uomo, un cittadino italiano. Erano presenti anche le volanti della Polizia di Stato. E’ emerso che la persona fermata tra le mani stringeva una roncola e sono ancora da chiarire le motivazioni per le quali si aggirava per la strada con quell’attrezzo. L’uomo è stato accompagnato in caserma dove i militari cercheranno di fare chiarezza sull’episodio.

