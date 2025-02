Iit, 500 studenti nelle tre sedi genovesi per la “giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza”

Genova. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, che si celebra ogni anno l’11 di febbraio, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) aprirà le porte dei propri laboratori alle scuole per lo “SCHOOL DAY EDIZIONE SPECIALE 11 FEBBRAIO”.

L’iniziativa, che coinvolgerà 14 classi per un totale di quasi 500 alunni e alunne, si terrà nei tre centri genovesi dell’IIT: il Center for Convergent Technologies (CCT) di Morego, il Center for Robotics and Intelligent Systems (CRIS) di via San Quirico e il Center for Human Technologies (CHT) degli Erzelli.

