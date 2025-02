Il Banff Mountain Film Festival toccherà anche la Spezia

Giunto alla tredicesima edizione, il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italia si prepara a coinvolgere il pubblico italiano con un programma che porterà sugli schermi energia, bellezza ed emozione. L’evento rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati di sport d’azione, viaggi e storie di avventura, offrendo occasioni uniche per condividere esperienze, idee e visioni legate alla montagna e all’ambiente outdoor.

Saranno 40 gli eventi in programma, distribuiti su tutto il territorio italiano, da Bolzano a Catania, da Aosta a Trieste, con un grande debutto a Milano, il 4 febbraio 2025, nella prestigiosa sede del Teatro Carcano. Il BANFF farà tappa alla Spezia martedì 11 febbraio, al Cinema Il Nuovo. L’evento è organizzato in collaborazione con il CAI Club Alpino – Sezione della Spezia, con il CAI Club Alpino – Sezione di Fivizzano, con lo store specializzato FraAndrea Mountain and Climbing di Fivizzano. Ospiti della serata: Davide Battistella, presidente FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana; Andrea Ferrari Trecate (Il Pianeta Azzurro e Rete WEEC Italia); CAI giovani La Spezia e i rappresentanti del Soccorso Alpino che celebreranno i 70 di attività del corpo.

