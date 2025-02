Genova. Una bimba di 40 giorni è ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Gaslini dopo essere andata in arresto cardiaco in un’abitazione di Mezzanego.

Stando a quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, la piccola avrebbe avuto un rigurgito mentre prendeva il latte dalla mamma, smettendo di respirare e andando appunto in arresto cardiaco. La madre ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono state inviate due ambulanze e l’automedica.

