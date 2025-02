Genova. Proseguono le indagini degli ispettori dello Psal della Asl3 sull’infortunio mortale avvenuto ieri mattina a Molo Giano, al bacino 2 delle riparazioni navali in cui ha perso la vita il 36enne Lorenzo Bertanelli.

L’operaio, insieme ad altri due colleghi, lavorava per la ditta toscana Mecline, che aveva in subappalto da Amico &Co alcuni lavori di refitting sul maxi yacht Aquarius, lungo 92 metri e di proprietà di Steve Wynn, fondatore di una catena di resort a Las Vegas.

