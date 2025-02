Ispezione Asl dalla storica pasticceria Tagliafico, i titolari: “Chiusura temporanea per interventi interni”

Genova. «Il negozio è momentaneamente chiuso per attività di controllo e interventi nei locali interni». Così la storica pasticceria Tagliafico di via Galata ha annunciato la chiusura temporanea per consentire alla Asl di compiere accertamenti su alcuni insetti trovati all’interno del negozio.

Si tratta, secondo le prime rilevazioni, di blatte individuate all’interno delle esche appositamente messe per eliminarne la presenza, tutte morte eccetto due esemplari. La Asl ha accertato che non vi sono problemi di igiene né di pulizia, e che nessun insetto è entrato in contatto o si è aggirato nelle vicinanze degli alimenti, ma alla luce dell’intervento è stato necessario chiudere per procedere con una ulteriore disinfestazione.

