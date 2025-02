La Samp torna al successo dopo oltre tre mesi: stasera Serie B Social Club

Non si ferma la marcia di Spezia e Pisa, che vincono ancora e continuano ad allungare sulle inseguitrici. La squadra di Inzaghi vince a Palermo con una grande prova di forza e resta a distanza di sicurezza dalle Aquile di D’Angelo, a loro volta vincenti contro il Cittadella. Pisa che resta a -2 dal Sassuolo e a +5 dallo Spezia, a sua volta salito a +11 dalla Cremonese quarta. Torna a vincere anche la Sampdoria dopo un digiuno di quasi quattro mesi e lo fa in uno scontro diretto importantissimo contro il Cosenza, sconfitto per 1-0. Non esce dalla crisi invece la Carrarese, che perde ancora in casa contro il Brescia e ora vede la zona caldissima della classifica sempre più vicina.

Questi e tanti altri i temi di Serie B Social Club, che torna questa sera, giovedì 6 febbraio, con la puntata numero ventiquattro della stagione. La fine del mercato e uno sguardo sul prossimo turno di campionato tra gli altri temi da sviscerare per le quattro squadre, che entrano sempre di più nella fase più delicata e decisiva della stagione.

» leggi tutto su www.levantenews.it