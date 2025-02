Liceo Made in Italy, gli studenti del “Della Rovere” all’Ipercoop per studiare le etichette

Gli studenti del liceo Della Rovere di Savona, in questi giorni stanno partecipando al progetto ‘Questione di etichetta’ in collaborazione con l’Ipercoop di Savona. Grazie alla guida degli esperti che coordinano le attività “SapereCoop”, gli studenti vengono condotti ad analizzare le etichette dei prodotti alimentari, con particolare riguardo alla filiera produttiva, all’origine delle materie prime e alle condizioni di allevamento degli animali educando dunque ad una scelta e ad un consumo consapevoli.

L’Italia possiede un patrimonio inestimabile di eccellenze gastronomiche e prodotti alimentari unici riconosciuti in tutto il mondo. È un patrimonio che non va solo riconosciuto ma anche tutelato dalle frodi che purtroppo sono diffuse anche in campo alimentare.

» leggi tutto su www.ivg.it