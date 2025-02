Loano. Il mercato settimanale di Loano cambia temporaneamente sede. A partire dal 14 febbraio i banchi che ogni venerdì trovano spazio in via Manzoni, piazza San Francesco, via delle Caselle e piazza Valerga saranno collocati in zona mare.

In particolare, i 20 banchi alimentari saranno posizionati in campo Cadorna, mentre i 127 banchi degli altri settori merceologici (ai quali si aggiungono i circa 30 spuntisti) si troveranno in corso Roma e piazzale Mazzini.

