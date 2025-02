“Memorial Antolini”, Ternelli vince la sfida in famiglia con Malaspina. Negli amatori successo di Bonifacio

Nella serata del 28 gennaio scorso si sono svolte le finali del “Memorial Antolini Oliviano” organizzato dal Bar Regina di cuori di Sarzana, terza prova del campionato provinciale singolo di biliardo specialità boccette. Questa gara è diventata un classico del campionato provinciale ed è sempre vivo il ricordo di Antolini, grande promotore del gioco sportivo del biliardo a Sarzana. È stata un’edizione molto avvincente, che ha visto ai nastri di partenza ben 160 giocatori dislocati in diverse serate nei numerosi circoli e locali della zona.

Dopo le varie selezioni, ecco che per prima e seconda categoria, alla serata finale si sono confrontati in una semifinale Giovanni Amato (Arci Termo) e Giacomo Ternelli (Abs Sarzana), nell’altra Alberto Camaiora (Bar Maxim) contro Diego Malaspina (Abs Sarzana); quindi la finale in ‘famiglia’ Abs tra Malaspina e Ternelli, arbitrata da Enrico Gardoni: partita combattuta per tre quarti, nel finale poi Ternelli ha messo a segno due colpi che gli sono valsi la vittoria sull’asso Malaspina, campione regionale di boccette. Terzo posto dunque per Amato e Camaiora.

Nella categoria amatori poi la finale del 28 gennaio ha visto fronteggiarsi Umberto Bonifacio del Jolly Bar e Davide Bamonte di Abis Sarzana: partita in bilico che ha visto sul finale l’affermazione di Bonifacio. Sul terzo gradino del podio una presenza al femminile, Claudia Toracca dell’Arci Termo, e Giacomo Alfreducci del Bar Centrale.

Molto sentita come sempre la premiazione, tenutasi in presenza dei familiari del mai dimenticato Antolini e di fronte a un pubblico molto numeroso. A condurla, il presidente Uisp Biliardo Franco Stuttgard e Franco Cimoli, responsabile Abs Sarzana.

Classifica finale 1°/2°Categoria

1°class. Giacomo Ternelli ABS Sarzana

2°class. Diego Malaspina ABS Sarzana

3°class.Giovanni Amato Arci Termo-Alberto Camaiora Bar Maxim

Classifica finale 3°categoria

1°class. Umberto Bonifacio C.S.B. Jolly Bar

2°class. Davide Bamonte C.S.B. ABS

3°class. Claudia Toracca Arci Termo-Giacomo Alfreducci Bar Centrale

