Picco verso il tutto esaurito per il Palermo: poco più di 700 biglietti rimasti

Si va verso il tutto esaurito e record stagionale per lo stadio Picco, che domenica ospiterà la partita tra lo Spezia e il Palermo. Dopo il sold-out della Curva Ferrovia in meno di un giorno, la vendita negli altri settori prosegue a gonfie vele: poco più di 500 i biglietti rimasti in Curva Piscina, meno di 300 quelli nei Distinti e una cinquantina in Tribuna, con venti tagliandi restanti nei Field Box. Il Picco si avvicina a quota 11mila spettatori, con un nutrito gruppo di supporter siciliani che sarà presente allo stadio, in ogni settore. Il settore ospiti ha venduto oltre mille biglietti, ma sono in molti da Palermo ad aver acquistato biglietti anche tra Tribuna e Distinti.

