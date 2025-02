Piccola e tenace Corniglia: i tesori restaurati della parrocchia San Pietro Apostolo “incontrano” la Soprintendenza

La piccola e tenace Corniglia custodisce e mantiene i suoi tesori. Negli ultimi mesi sono stati restituiti alla comunità il prezioso organo Baldi del 1917, al termine di tre anni di restauro, e il quadro dedicato a San Giovanni del 1618 ospitati nella parrocchia di San Pietro Apostolo. A verificare che questi due preziosi elementi fossero reinseriti e riqualificati secondo quanto previsto è stata la Soprintendenza dei Beni culturali della Regione Ligure Ministero della Cultura.

Nei giorni scorsi la dottoressa Rossana Vitiello della Soprintendenza e la restauratrice Daniela Frati hanno incontrato il gruppo che ha promosso e vegliato sui lavori. Erano presenti infatti Matteo Pasqualini organaro e organista, Francesca Guelfi presidente dell’associazione Uniti per Corniglia e Alberto Codeglia rappresentante della parrocchia di Corniglia. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Vernazza Marco Fenelli, il vicesindaco Marco Castagneto e Cesare Vernazzani consigliere comunale.

“La dottoressa Vitiello ha preso prima atto del restauro del quadro definendo il lavoro come eseguito a regola d’arte, e dimostrando un forte apprezzamento di come la lucentezza dei colori si integri nel contesto della navata e della chiesa – spiegano dal gruppo che ha seguito il restauro dell’organo e gli altri lavori di riqualificazione -. Si è fatto notare alla dottoressa come i due lampadari degli altari laterali al centrale, impediscano una visione totale dei due dipinti, il San Giovanni e le formelle della Madonna del Rosario. La funzionaria, ritenendo corretta l’osservazione, ha suggerito di formulare una richiesta ufficiale e scritta per la rimozione dei due lampadari sostituendoli con fari puntatori museali affissi alle pareti o al soffitto,consigliando elementi poco invasivi. Nell’approfondimento è stato proposto di spostarli nell’ Oratorio in sostituzione dei due più modesti attuali lampadari e abbiamo ricevuto una risposta positiva”.

Dalla navata il gruppo si è spostato nella balconata ed è stata mostrata la fabbrica dello strumento. L’organaro Pasqualini ha illustrato l’esito del del lavoro di restauro. “Come suggerito dalla dottoressa Vitiello – proseguono dal gruppo – verrà convocata una commissione di esperti deputati a rilasciare dopo una verifica in loco, l’attestazione di avvenuto collaudo dello strumento”.

Dagli attivisti cornigliesi sono stati mostrati anche altri elementi di San Pietro che potrebbero diventare oggetto di restauro: il portone della chiesa datato 1742, il quadro della deposizione in prossimità della fonte battesimale dovrebbe essere ripulito e recuperare il colore nella parte bassa della tela.

