Portofino e Lavagna: nove feriti (lievi) in due incidenti

Sei persone lievemente ferite in A-12 alle 15.40 circa per un incidente nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante. Sono intervenute la Croce Rossa di Cogorno che ha trasferito due persone in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna la polizia stradale di Sampierdarena per effettuare i rilievi. Traffico interrotto e formazione di code. Ed un secondo incidente si è verificato alle 18.45 allo svincolo di Lavagna della A-12; una persona è finita al “pronto” in codice giallo trasportato dalla Croce Rossa di Cogorno; sul posto la polizia.

Alle 18 circa a Portofino in via Duca degli Abruzzi, la strada panoramica che conduce a Portofino un incidente che ha coinvolto tre persone. Col medico del 118 anche la Croce Rossa di Santa Margherita, i vigili del fuoco di Rapallo, la polizia municipale di Portofino e i carabinieri. Due persone sono state trasportate al pronto soccorso di Lavagna; una ha rifiutato il trasporto. La strada è stata lungamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e sgomberare la strada dai veicoli.

» leggi tutto su www.levantenews.it