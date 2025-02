Presentato ufficialmente il Lynx, all’ex Oto Melara i preparativi per la commessa dell’Esercito

Una dimostrazione dal vivo presso il poligono militare di Nettuno, sede dell’ufficio tecnico armamenti terrestri, per un esemplare di Lynx KF-41 di Rheinmetall, mezzo con cui l’Esercito Italiano intende sostituire i vecchi Dardo prodotti dall’allora Oto Melara. Si tratta del cingolato, prodotto in Germania per l’Ungheria, arrivato in Italia lo scorso 31 dicembre per essere valutato dalle forze armate e sulla base del quale dovrebbe nascere la versione “italiana”, con aggiunta di tecnologia Leonardo, che sarà prodotto alla Spezia nel prossimo decennio e forse oltre.

All’evento hanno partecipato tra gli altri, fa sapere il Ministero della Difesa, il capo di stato maggiore, il generale Luciano Portolano, i vertici di Leonardo – il presidente Stefano Pontecorvo, il ceo e direttore generale Roberto Cingolani e il condirettore generale Lorenzo Mariani – e di Rheinmetall, con il ceo di Rheinmetall Italia Alessandro Ercolani e il presidente e Armin Papperger.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com