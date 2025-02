Public speaking ed educazione finanziaria, Boost sbarca nelle scuole superiori

“Boost per le scuole” introduce quest’anno la novità della collaborazione con le scuole superiori. Il progetto sbarca in otto istituti superiori della provincia della Spezia per offrire agli studenti una serie di attività formative negli ambiti del public speaking e dell’educazione finanziaria. Le scuole coinvolte sono gli istituti Cardarelli, Casini, Capellini-Sauro, Einaudi-Chiodo, Fossati/Da Passano della Spezia, i licei classico Costa e scientifico Pacinotti della Spezia e l’istituto Parentucelli/Arzelà di Sarzana, per un totale di circa 700 studenti coinvolti.

Gli appuntamenti sono cominciati nel mese di febbraio con il laboratorio dedicato al public speaking curato dagli specialisti di Youmana. Gli incontri prevedono il coinvolgimento diretto degli studenti e hanno lo scopo di fornire loro gli strumenti pratici per tenere sotto controllo la paura di parlare in pubblico e rendere quanto più efficace possibile qualsiasi discorso.

