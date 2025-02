Quartieri in giunta fa tappa a Bolzaneto. Sopralluogo al mercato: nel 2025 diventerà spazio polifunzionale

Genova. Questa mattina, al Teatro Rina e Gilberto Govi di Bolzaneto, settima tappa dei “Quartieri in giunta” con la prima parte dedicata alla discussione dei punti all’ordine del giorno, all’illustrazione e alla votazione dei provvedimenti, cui ha fatto seguito la sessione di ascolto dei rappresentanti di enti e associazioni, individuati dal Municipio V Valpolcevera, alla presenza del presidente Federico Romeo e degli assessori municipali.

Sono state affrontate le tematiche della mobilità, in particolare i flussi di traffico in via Polonio e le problematiche collegate alla presenza del cantiere della nuova pista ciclabile: l’assessore ai Lavori pubblici Ferdinando De Fornari ha comunicato l’impegno dell’impresa costruttrice di terminare i lavori entro metà febbraio. Sono emersi, da parte del Comitato del Borgo di Bolzaneto, alcuni disagi su via Sardorella per la presenza dell’impianto rifiuti, inoltre la problematica dell’abbandono rifiuti ingombranti. In generale è stata richiesta una maggiore presenza della polizia locale e forze dell’ordine, ulteriori controlli ai varchi di accesso pedonali e implementazione delle attività di videosorveglianza e di illuminazione delle strade. Sono state affrontate anche le questioni sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali, le esigenze del mondo del commercio a partire da nuovi parcheggi, la gestione del traffico delle strade di sponda del Polcevera, chiedendo di vagliare il ripristino della viabilità precedente alla tragedia del Ponte Morandi. È arrivata la richiesta da parte dell’Anpi di lavori per la valorizzazione del sacrario all’interno del cimitero della Biacca.

