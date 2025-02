Rapallo: Campus in Costa Azzurra per 35 alunni dell’Istituto comprensivo

Da Enrica Guidotti, docente e addetta stampa Istituto Comprensivo Rapallo

Un gruppo di 35 studenti delle classi terze della secondaria dell’Istituto Comprensivo Rapallo ha svolto in questi giorni uno stage intensivo di cinque giorni in Francia, accompagnati dalle docenti di francese Antonella La Rosa, Maura Mapelli e Marialuisa Villa.

I ragazzi sono stati accolti dal CMEF, Centre Méditerranéen d’etudes Francaises di Cap d’Ail, un campus linguistico internazionale alle porte di Monaco, caratterizzato dal bellissimo paesaggio naturale, un parco fiorito e alloggi spaziosi e curati dove risiedere e studiare. Lì gli alunni hanno alternato momenti di studio al mattino con insegnanti madrelingua a

diverse attività pomeridiane, come la visita a Monaco, quella a Vallauris dove hanno partecipato a un laboratorio di ceramica sulle orme di Picasso, e quella a Grasse, dove hanno creato un profumo nel laboratorio della storica profumeria Galimard. La sera giochi, discoteca e karaoke, rigorosamente in lingua.

“Un’esperienza educativa all’estero permette di immergersi completamente in una lingua ma anche di cambiare ambiente e ampliare il proprio orizzonte – dice Anna Grimaldi, Dirigente Scolastico dell’IC Rapallo – per questo ci fa particolarmente piacer poter ampliare la nostra offerta formativa con un soggiorno di studio così motivante e formativo per i ragazzi”.

Al termine dello stage ai docenti è stato consegnato un dossier contenente le attività realizzate in classe e la valutazione degli allievi con gli stessi criteri delle certificazioni delle lingue europee. In primavera tutti gli alunni sosterranno l’esame per la certificazione DELF (diploma di studi in lingua francese).

